Как после смены тренера сыграет «Ювентус»?

прогноз на матч Серии А и ставка за 1.93

29 октября в девятом туре Серии А сыграют «Ювентус» и «Удинезе». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 12 очков и находится вне зоны еврокубков (топ-6).

Команда занимает восьмую строчку с отставанием в один балл от зоны континентальных турниров и на три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в восьмом туре национального первенства «Старая Синьора» на выезде проиграла «Лацио» (0:1), после чего был уволен ее наставник Игор Тудор.

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов туринцы также остались ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Ювентусом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бремер, Кабаль, Милик и Пинсольо, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» проиграл, а в восьми последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, однако, они все же высоки, если учесть эмоциональный всплеск из-за смены тренера, перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 12 очков и борется за выход в еврокубки (топ-6).

Команда занимает девятую строчку, лишь по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику, а также на один балл отставая от зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «Зебры» на своем поле одержали победу над «Лечче» (3:2).

Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал один балл, когда с результатом 1:1 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кремонезе».

Не сыграют: травмирован — Кристенсен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть эмоциональный всплеск в лагере соперника после смены тренера, разницу в классе, а также фактор чужого поля.

Кинан Дэвис — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ювентуса» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Удинезе» забивали обе команды

в трех последних матчах «Удинезе» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.40, выигрыш «Удинезе» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.88.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньшее количество мячей, ожидаемый эмоциональный настрой туринцев все же обещает большее число голов.

1.93 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Ювентус» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Удинезе».

2.10 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ювентус» — «Удинезе» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют за 2.10