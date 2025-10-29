В среду, 29 октября, «Ювентус» примет «Удинезе» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+4' Перерыв. Полное преимущество «Ювентуса», но забить второй не получилось. «Удинезе» воспользовался едва ли не единственным голевым моментом, счет в конце тайма сравнял.

45+3' Желтая карточка показана Якубу Пётровски.

45+1' Гоооол! 1:1. Николо Дзаньоло улучил возможность пробить из пределов штрафной «Ювентуса», не успел накрыть нападающего гостей Костич, мяч точно в нижний угол ворот Ди Грегорио влетел.

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Позиционная атака «Удинезе», отодвинули игру от своих ворот гости.

42' Удар Влаховича с линии штрафной «Удинезе», в падении поймал мяч вратарь гостей Окойе.

Статистика матча 5 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 54 Владение мячом 47 3 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 9 Фолы 6

«Ювентус» — «Удинезе» globallookpress.com

40' Удар Локателли из пределов штрафной площади «Удинезе», мяч зацепив одного из защитников точно в руки вратарю прилетел.

39' Влахович убежал на рандеву с вратарем «Удинезе» и пробил в дальний угол ворот, успел ногу выбросить Мадука Окойе и спас гостей.

39' Костич пробил из-за пределов штрафной «Удинезе», Влахович успел подправить полет мяча , в нижнем углу ворот отразил Окойе угрозу.

38' Замена в составе «Удинезе»: Букса заменил Дэвиса.

36' Луа Опенда пробил с края штрафной «Удинезе», в прыжке парировал мяч вратарь гостей Окойе.

35' Удар Йылдыза из-за пределов штрафной «Удинезе», мяч попав в одного из защитников гостей до ворот не долетел.

33' Душан Влахович пробил головой после подачи углового «Ювентуса», мяч выше перекладины полетел.

33' Инициатива у «Ювентуса», подобрались к штрафной площади «Удинезе» с мячом хозяева.

30' Подача с углового к воротам «Удинезе», уверенно на выходе кулаком выбил мяч вратарь Мадука Окойе.

«Ювентус» — «Удинезе» globallookpress.com

29' Филип Костич заработал угловой у ворот «Удинезе».

28' Разыгрывают мяч игроки «Удинезе», но организованность обороны «Ювентуса» не позволяет гостям продвинуться к воротам хозяев.

26' Позиционная атака «Ювентуса», пока мяч в центре поля.

24' Повреждение у Кристиана Кабазеля, медики «Удинезе» выбежали на поле.

23' Снизился темп игры, «Удинезе» больше владеет мячом.

20' Первым на подборе после подачи углового «Удинезе» оказался Хассан Камара и пробил с ходу, мяч выше ворот полетел.

19' Дзаньоло сместившись к центру пробил из-за пределов штрафной «Ювентуса», мяч зацепив ногу одного из защитников на угловой улетел.

17' «Ювентус» забил гол, но тут же его отменили из-за положение «вне игры» у Опенда, грамотно сыграли защитники гостей.

15' Вбросил из-за боковой в штрафную «Ювентуса» мяч Эхизибуэ, отбились хозяева.

13' Внимательно в обороне действуют защитники «Юве», трудно зацепиться за мяч нападающим «Удинезе».

10' Опенда пробил из пределов штрафной «Удинезе» после передачи Влаховича, мяч мимо ворот пролетел.

09' Влахович включился в прессинг и чуть было не накрыл вратаря гостей Окойе, принимавшего участие в розыгрыше мяча «Удинезе».

08' Позиционная атака «Удинезе», первая в матче.

07' Продолжает «Ювентус» атаковать, Опенда убегал к воротам «Удинезе», но защитники гостей настигли его и мяч отобрали.

Голевой удар Душана Влаховича globallookpress.com

05' Гоооол! 1:0. Душан Влахович с левой ноги в левый от себя угол мяч послал, вратарь «Удинезе» Окойе прыгнул в противоположный.

04' Желтая карточка показана Гогличидзе.

05' Пенальти подтвержден.

04' ВАР смотрится на предмет подлинности пенальти в ворота «Удинезе».

03' Пенальти в ворота «Удинезе»! Саба Гогличидзе сбил Влаховича в штрафной «Удинезе».

03' Позиционная атака «Ювентуса», пока мяч в центре поля ходит от игрока к игроку.

02' Активно начинает «Ювентус», чувствуется хороший настрой хозяев.

01' Матч начался! С центра поля мяч разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

20:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, вмещающем 45 666 зрителей.

20:10 Главным арбитром матча будет Марко Ди Белло из Бриндизи.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Гатти, Келли, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Костич, Йылдыз, Влахович, Опенда.

«Удинезе»: Окойе, Гогличидзе, Кабазель, Соле, Камара, Эхизибуэ, Карлстрём, Атта, Пётровски, Дэвис, Дзаньоло.

«Ювентус»

«Ювентус» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 12 очков и находится вне зоны еврокубков (топ-6). Команда занимает восьмую строчку с отставанием в один балл от зоны континентальных турниров и на три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4). В своем прошлом поединке в восьмом туре национального первенства «Старая Синьора» на выезде проиграла «Лацио» (0:1), после чего был уволен ее наставник Игор Тудор. Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов туринцы также остались ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Ювентусом» (2:0).

В трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» проиграл, а в восьми последних матчах ни разу не выиграл. Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, однако, они все же высоки, если учесть эмоциональный всплеск из-за смены тренера, перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля. Душан Влахович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами. Травмированы в составе «Ювентуса» Бремер, Кабаль, Милик и Пинсольо.

«Удинезе»

«Удинезе» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 12 очков и борется за выход в еврокубки (топ-6). Команда занимает девятую строчку, лишь по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику, а также на один балл отставая от зоны континентальных турниров. В своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «Зебры» на своем поле одержали победу над «Лечче» (3:2). Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал один балл, когда с результатом 1:1 теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кремонезе».

В трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе. Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть эмоциональный всплеск в лагере соперника после смены тренера, разницу в классе, а также фактор чужого поля. Кинан Дэвис — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами. Травмирован в составе «Удинезе» Кристенсен.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Обе игры закончились с одинаковым счётом 2:0 в пользу «Ювентуса».

За всю историю команды сыграли 110 матчей. В 74 играх победил «Ювентус», в 14 «Удинезе», оставшиеся 22 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93