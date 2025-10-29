29 октября в Турине «Ювентус» примет «Удинезе» на стадионе «Альянц» в рамках матча 9-го тура итальянской Серии А. Начало в 20:30 мск.

«Ювентус» не может победить уже 5 туров, а в последних двух туринцы проиграли «Комо» и «Лацио». С 12 очками команда находится уже за пределами еврокубковой зоны. Игор Тудор понимает, что его подопечным нужно побеждать. При этом победа сегодня не гарантирует «бьянконери» подъем в первую шестерку.

«Удинезе» не проигрывает уже 3 тура и приложит все усилия, чтобы продлить эту серия. Хотя удинцы плохо играют против «Юве». В пяти матчах у них 4 поражения. Посмотрим, удастся ли им что-то изменить в этой серии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Котировки букмекеров на победу составляют 1.45 и 8.20 соответственно.

Искусственный интеллект предсказал победу «Удинезе» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

