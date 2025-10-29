«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом» (1:1) в матче 9-го тура итальянской Серии А.
На 4-й минуте «россонери» вышли вперед благодаря голу Самуэле Риччи.
«Аталанта» сумела сравнять счет на 35-й минуте, отличился Адемола Лукман.
Результат матча
АталантаБергамо1:1МиланМилан
0:1 Самуэле Риччи 4' 1:1 Адемола Лукман 35'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Исак Хин, Онест Аанор (Берат Джимсити 72'), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони (Рауль Белланова 71'), Мартен де Рон (Марко Брешианини 20'), Марио Пашалич (Юнус Муса 82'), Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич 82'), Адемола Лукман
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 90'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Самуэле Риччи, Лука Модрич, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Кристофер Нкунку 46'), Сантьяго Хименес (Рубен Лофтус-Чик 62')
Жёлтые карточки: Марко Брешианини 90+3' — Сантьяго Хименес 9', Лука Модрич 77', Маттео Габбиа 90+4'
После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе. «Милан» — на 3-й позиции (18).