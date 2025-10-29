После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе. «Милан» — на 3-й позиции (18).

«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом» (1:1) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

2.54

