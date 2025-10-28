прогноз на матч Серии А и ставка за 1.83

28 октября в девятом туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Милан». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 12 очков в таблице и борется за континентальные турниры.

Команда занимает восьмое место, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-6) и на три — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Удинезе».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также набрал только один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой со «Славией» Прага (0:0).

Не сыграют: травмированы — Баккер, Колашинац и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» не проиграла при двух победах и пяти ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, достичь этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Три гола команды в текущем сезоне Серии А забивали разные игроки.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 17 очков и борется за чемпионский титул.

Команда занимает третью строчку с отставанием в один пункт от лидера «Наполи» и второй в таблице «Ромы», а также с отрывом в два балла от ближайшего преследователя — «Интера».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «россонери» на своем поле сыграли вничью с «Пизой» (2:2).

Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда с результатом 2:1 теперь в домашних стенах одержал победу над «Фиорентиной».

Не сыграют: травмированы — Яшари, Пулишич и Рабьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл шесть раз и ни разу не проиграл.

Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, тем не менее, добиться такого результата будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля.

Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Милан» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров не фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Аталанты» оценивается в 2.65. Ничья — в 3.35, выигрыш «Милана» — также в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из семи последних выездных поединков.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше голов, результативность поединков гостей обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Милана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07