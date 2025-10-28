Во вторник, 28 октября, «Аталанта» примет «Милан» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

55' Продолжается позиционная атака «Милана», мяч в середине поля ходит от игрока к игроку.

52' «Милан» с мячом, пока только на своей половине поля.

51' Позиционная атака «Аталанты», тщательно готовят угрозу воротам «Милана» хозяева поля.

49' Томори получил повреждение делая подкат, медицинская бригада «Милана» помогает игроку прямо на поле.

48' С мячом игроки «Аталанты», технично владеют мячом хозяева.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Милана»: вместо Леау вышел Нкунку.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 6 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 3 Фолы 4

45+2' Перерыв. Обоюдоострая игра получается, попеременно команды владеют инициативой, закономерная ничья к середине матча.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Эдерсон получил повреждение в одном из единоборств, но сможет он самостоятельно продолжить встречу.

42' Дзаппакоста пробил из-за пределов штрафной «Милана», мяч зацепив ногу одного из защитников на угловой улетел.

42' Позиционная атака «Аталанты», с мячом хозяева у штрафной площади «Милана».

39' Маттео Габбиа получил повреждение, медики «Милана» приглашены на поле.

37' Позиционная атака «Милана» офсайдом закончилась, Хименес в него угодил.

Игроки «Аталанты» празднуют гол globallookpress.com

35' Гоооол! 1:1. Адемола Лукман мощным ударом с левой ноги из пределов штрафной «Милана» прошил вратаря Меньяна в ближнем углу ворот, голевая на счету Пашалича.

33' Серия нарушений с обеих сторон, жестче становятся единоборства.

32' Мяч под контролем игроков «Милана», до угроз воротам «Аталанты» пока дело не доходит.

30' Вновь «Аталанта» в позиционной атаке, «Милан» к собственной штрафной прижат.

29' Мяч под контролем футболистов «Милана», сбивают темп игры гости.

27' Хонест Аханор пробил из пределов штрафной «Милана» после остроумной передачи Пашалича, мяч выше ворот полетел.

25' Быстрая атака «Милана», но пас Салемакерса оказался не точным.

23' Аханор замыкал подачу на дальнюю штангу ворот «Ювентуса», но его удар головой мимо створа пришелся.

22' Позиционная атака «Аталанты», мяч на половине поля «Милана» контролируется хозяевами.

21' Удар Эдерсона из-за пределов штрафной «Ювентуса» с левой ноги, в падении поймал мяч вратарь Меньян.

20' Замена в составе «Аталанты»: вместо де Рона вышел Брешианини.

18' Позиционная атака «Милана» не закончилась какой-либо угрозой воротам «Аталанты».

18' Подача Модрича с углового в штрафную «Аталанты», отбились хозяева.

16' Инициатива у «Аталанты», игроки «Милана» на свою половину поля отошли.

13' Позиционная атака «Аталанты», пока мяч в середине поля разыгрывается хозяевами.

10' Вновь выиграли верховое единоборство в собственной штрафной футболисты «Милана», справившись с подачей Дзаппакосты.

09' Желтая карточка показана Сантьяго Хименесу. Штрафной с которого подача будет выполнена к воротам «Милана».

09' Подача со штрафного к воротам «Милана», отбиваются гости.

06' Удар головой Исака Хина после подачи углового «Аталанты», мяч рядом со штангой пролетел.

Голевой удар Самуэле Риччи globallookpress.com

04' Гоооол! 0:1. Самуэле Риччи оказался первым на подборе после подачи углового «Милана» и в одно касание нанес удар, мяч по пути срикошетив от защитника хозяев изменил траекторию полёта, не справился с задачей вратарь «Аталанты» Карнезекки.

02' Мяч под контролем футболистов «Милана», контролируют они его пока на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Милана».

До матча

22:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо, вмещающем 24 000 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Даниэле Довери из Рима.

Стартовые составы команд

«Аталанта»: Карнезекки, Хин, Коссуну, Аханор, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Де Кетеларе, Дзаппакоста, Бернаскони, Лукман.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Бартезаги, Фофана, Риччи, Модрич, Салемакерс, Хименес, Леау.

«Аталанта»

«Аталанта» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 12 очков в таблице и борется за континентальные турниры. Команда занимает восьмое место, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-6) и на три — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Удинезе». В своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1). Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также набрал только один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой со «Славией» Прага (0:0).

В семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» не проиграла при двух победах и пяти ничьих. Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, достичь этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе. Три гола команды в текущем сезоне Серии А забивали разные игроки. Травмированы в составе «Аталанты» Баккер, Колашинац и Скальвини.

«Милан»

«Милан» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 17 очков и борется за чемпионский титул. Команда занимает третью строчку с отставанием в один пункт от лидера «Наполи» и второй в таблице «Ромы», а также с отрывом в два балла от ближайшего преследователя — «Интера». В своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «россонери» на своем поле сыграли вничью с «Пизой» (2:2). Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда с результатом 2:1 теперь в домашних стенах одержал победу над «Фиорентиной».

В восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл шесть раз и ни разу не проиграл. Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, тем не менее, добиться такого результата будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля. Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами. Травмированы в составе «Милана» Яшари, Пулишич и Рабьо.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Оба раза победила «Аталанта», дома 2:1, на выезде в Милане 0:1.

За всю историю команды сыграли 148 матчей. В 70 играх победил «Милан», в 31 «Аталанта», оставшиеся 47 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07