«Нью-Йорк Ред Буллз» объявил об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Сандро провел нашу команду по невероятному пути в плей-офф 2024 года и повысил стандарты основного состава. Благодарим Сандро за вклад в развитие клуба и желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне 2025 года команда не смогла выйти в плей-офф MLS, заняв 10-е место в Восточной конференции. Немецкий тренер возглавлял «Нью-Йорк Ред Буллз» с декабря 2023 года, контракт был рассчитан до конца текущего года.

До этого с октября 2020 по июнь 2022 года Шварц тренировал московское «Динамо».​