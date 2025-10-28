Как сообщает Football Insider, лондонский «Тоттенхэм» намерен продать форварда Доминика Соланке и уже рассматривает варианты его замены в зимнее трансферное окно.

Доминик Соланке globallookpress.com

По информации источника, 28-летний англичанин не сумел убедить главного тренера команды Томаса Франка в своей необходимости. На решение также повлияла его нестабильная форма и частые травмы.

В текущем сезоне-2025/26 Соланке провёл три матча, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2030 года.

«Тоттенхэм» планирует приобрести нового нападающего в январе. Одним из главных кандидатов считается Айван Тони, выступающий за саудовский «Аль-Ахли».