Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

Сергей Пиняев — нападающий «Локомотив» globallookpress.com

«Если я всю жизнь проиграю в "Локомотиве", я 100% буду счастлив и буду считать свою карьеру успешной. Но если так сложится, что у меня будет хорошее предложение, пойму, что я интересен клубу и смогу себя там показать. Это тоже я буду с удовольствием рассматривать и буду рад, если у меня получится в европейской команде.

В какой чемпионат бы хотелось поехать? Мне кажется, в Англию тяжело ехать из-за того, что там правда роботы, там другой уровень нагрузки, объективно тяжелее там играть. Наверное, из тех, что есть — это Испания, понятно, более доступна по моим качествам.

Клуб? Ну клубы каждые там 2−3 года плюс-минус меняются, что будет через 5−10 лет — никто не знает. Испанский начал учить? Испанский чуть-чуть, я одно время начинал учить, потом чуть-чуть приостановил», — сказал Пиняев на YouTube-канале First&Red.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Локомотив» 3 матча в рамках РПЛ и забил 1 гол.