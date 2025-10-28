Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что ему нравится жить в Майами.

Лионель Месси globallookpress.com

Ранее нападающий продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2028 года.

«По правде говоря, мне нравится все в жизни здесь. Я долго жил в Барселоне, которая остается необыкновенным городом для меня, городом, где я вырос и пережил множество ярких моментов, и по которому мы очень скучаем.

Но Майами — это город, который позволяет нам отлично жить, наслаждаться спокойной жизнью, позволяет детям быть самими собой и жить повседневной жизнью», — сказал Месси в интервью NBC News.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года.