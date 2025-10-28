Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал команду после гостевого поражения в «Эль-класико» от «Реала» (1:2) в 10-м туре Ла Лиги.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Как пишет Marca, на следующий день после матча президент каталонского клуба посетил тренировочную базу и коротко выступил перед игроками с ободряющей речью, демонстрируя свою веру в футболистов и главного тренера Ханси Флика. Лапорта считает, что «Барселона» способна бороться за победу во всех турнирах, несмотря на трудности после поражения.

Напомним, что после 10 сыгранных туров «Реал» лидирует в таблице с 27 очками, отрываясь от «Барселоны» на 5 баллов — у сине-гранатовых 22 очка и второе место.