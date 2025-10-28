Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о победе «сине-бело-голубых» над столичным «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Андрей Мостовой globallookpress.com

«"Зенит" победил "Динамо", но я бы не сказал, что это была прям уверенная победа. "Зениту" есть где прибавлять.

Игра Мостового? Мостовой может, безусловно, играть еще лучше. Он находится на неплохом уровне, но не сказать, что он является сегодня лидером "Зенита". Он, безусловно — большая помощь команде, но мог бы давать еще больше», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

«Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.