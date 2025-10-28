Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, отреагировал на то, что футболист не попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Надо этот вопрос задавать Валерию Георгиевичу Карпину. Он главный тренер, который формирует команду. Наверное, он пока не увидел то, что хотел увидеть от Георгия.

Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть. Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В нынешнем сезоне Джикия сыграл 10 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола.

В ноябре сборная России проведет два матча — с Перу и Чили.