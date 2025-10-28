Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.
В одной из встреч «Хольштайн» в гостях обыграл «Вольфсбург» со счетом 1:0.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Александер Бернхардссон на 42-й минуте с пенальти.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург0:1ХольштайнКиль
0:1 Александр Бернхардссон 42' пен.
Вольфсбург: Мариус Мюллер, Саэль Кумбеди, Йенсон Селт, Константинос Кульеракис, Аарон Центер (Йоаким Мехле 74'), Винисиус Соуза, Максимилиан Арнольд, Кристиан Эриксен, Андреас Сков Ольсен (Патрик Виммер 46'), Мохамед Амура, Дженан Пейчинович (Адам Дагим 46')
Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Джон Толкин, Лассе Розенбом (Фил Харрес 63'), Давид Зец, Карл Юханссон, Марко Коменда, Магнус Кнудсен, Штефан Шваб (Louis Koster 78'), Адриан Капралик (Ivan Nekic 63'), Александр Бернхардссон (Роберт Вагнер 78'), Jonas Therkelsen
Жёлтые карточки: Аарон Центер 4', Йенсон Селт 29', Мариус Мюллер 41', Винисиус Соуза 41', Мохамед Амура 85' — Марко Коменда 18', Давид Зец 24', Карл Юханссон 62'
Красная карточка: Йенсон Селт 36' (Вольфсбург)
В параллельном матче «Герта» обыграла «Эльверсберг» со счетом 3:0.
У хозяев голами отметились Микаэль Кюизанс на 15-й минуте, Себастьян Грённинг на 58-й минуте и Йоун Торстейнссон на 90+5-й минуте.
По итогам противостояний «Хольштайн» и «Герта» пробились в 1/8 финала Кубка Германии. «Вольфсбург» и «Эльверсберг» завершили свое выступление на турнире.