«Жирона» одержала победу над «Констанцией» (3:2 ДВ) в матче 1/64 финала Кубка Испании.
У гостей отличились Кристиан Стуани на 39-й минуте, Виктор Цыганков на 103-й минуте и Владислав Ванат на 107-й минуте.
В составе «Констанции» голы записали на свой счет Жоан Сокиал на 77-й минуте и Луч Джарди на 120-й минуте.
После этого матча «Жирона» пробилась в 1/32 финала Кубка Испании, а «Констанция» завершила свой путь на турнире.
«Оренсе» — «Реал Овьедо» 4:2 (ДВ).
«Атлетико Тордесильяс» — «Бургос» 1:2 (ДВ).
«Логроньес» — «Расинг» 0:4.
«Мурсия» — «Кадис» 1:3.