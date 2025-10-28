После этого матча «Жирона» пробилась в 1/32 финала Кубка Испании, а «Констанция» завершила свой путь на турнире.

В составе «Констанции» голы записали на свой счет Жоан Сокиал на 77-й минуте и Луч Джарди на 120-й минуте.

У гостей отличились Кристиан Стуани на 39-й минуте, Виктор Цыганков на 103-й минуте и Владислав Ванат на 107-й минуте.

«Жирона» одержала победу над «Констанцией» (3:2 ДВ) в матче 1/64 финала Кубка Испании.

