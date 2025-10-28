После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе. «Бетис» — на 6-й строчке с 16-ю баллами.

В составе «матрасников» голы записали на свой счет Джулиано Симеоне на 3-й минуте и Алекс Баэна на 45+1-й минуте.

«Атлетико» одержал победу над «Бетисом» (2:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.

