«Атлетико» одержал победу над «Бетисом» (2:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.
В составе «матрасников» голы записали на свой счет Джулиано Симеоне на 3-й минуте и Алекс Баэна на 45+1-й минуте.
Результат матча
БетисСевилья0:2АтлетикоМадрид
0:1 Джулиано Симеоне 3' 0:2 Алекс Баэна 45+1'
Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин (Хуниор Фирпо 69'), Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Айтор Руйбаль 69'), Софьян Амрабат, Марк Рока (Джовани Ло Чельсо 46'), Пабло Форнальс (Нельсон Деосса 77'), Антони, Абде Эззальзули, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 77')
Атлетико: Ян Облак, Давид Ганцко, Робен Ле Норман, Алекс Баэна (Антуан Гризманн 60'), Коке (Науэль Молина 82'), Пабло Барриос (Конор Галлахер 55'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 60'), Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (Тьяго Альмада 82'), Хосе Хименес
Жёлтые карточки: Джовани Ло Чельсо 85', Софьян Амрабат 90+1' — Николас Гонсалес 84'
После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе. «Бетис» — на 6-й строчке с 16-ю баллами.