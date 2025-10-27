27 октября состоится последний матч 13-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет «Сочи». Старт игры в 19:30 мск.
У грозненцев 16 очков в активе после 12 туров. В последних матчах турнира они выиграть не смогли. «Ахмат» проиграл 0:2 «Краснодару» и разошелся ничьей 2:2 с «Динамо». При этом дома клуб идет на беспроигрышной серии, которая составляет 4 поединка — 3 победы и одна ничья.
«Сочи» с 5 баллами главный неудачник РПЛ. Гости смогли выиграть пару туров назад со счетом 2:1 у «Пари НН», но на этом все победы в турнире заканчиваются. За 12 туров клуб потерпел 9 поражений. На выезде сочинцы проиграли в 5 из 6 случаев.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 1.56 на победу «Ахмата», 6.35 на победу «Сочи», 4.00 на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ахмата» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.