Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 13-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Николай Писарев globallookpress.com

«Краснодар научился дожимать сложные матчи. "Рубин" оборонялся очень прилично. "Краснодар" научился терпеть и не терять свои очки.

Да, с лидерами команда не всегда играет удачно. Но чемпионом становится тот, кто берёт свои очки с командами из середины и нижней части таблицы», — сказал Писарев «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе после 13-и туров, опережая ближайших преследователей на 2 балла.