Полузащитник «Зенита» Педро высказался о победе в матче с «Динамо» (2:1).

Педро
Педро globallookpress.com

«Это была очень важная игра, в которой особенно приятно победить.  Три очка позволили нам продолжить успешное выступление в чемпионате.  Теперь еще увереннее себя чувствуем, зная, что через неделю нас ждет еще один очень важный матч с "Локомотивом".  Мы отлично поработаем и, бог даст, закончим его с победным результатом.

В таких важных матчах всегда эмоций немало.  И чем ближе развязка, тем их больше.  Главным было сосредоточиться на игре, в которой у набралось много возможностей, чтобы забить.  Мы качественно атаковали, провели отличный матч, о чем говорит результат», — цитирует Педро «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе.  «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.