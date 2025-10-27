Полузащитник «Зенита» Педро высказался о победе в матче с «Динамо» (2:1).

«Это была очень важная игра, в которой особенно приятно победить. Три очка позволили нам продолжить успешное выступление в чемпионате. Теперь еще увереннее себя чувствуем, зная, что через неделю нас ждет еще один очень важный матч с "Локомотивом". Мы отлично поработаем и, бог даст, закончим его с победным результатом.

В таких важных матчах всегда эмоций немало. И чем ближе развязка, тем их больше. Главным было сосредоточиться на игре, в которой у набралось много возможностей, чтобы забить. Мы качественно атаковали, провели отличный матч, о чем говорит результат», — цитирует Педро «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.