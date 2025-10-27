Экс-футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов отреагировал на победу «Зенита» в поединке против «Динамо» (2:1).

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Зенит выглядел солидно и предпочтительнее "Динамо". Счёт по игре. "Динамо" не хватает уверенности в себе. Вроде, в футбол играть умеют, но как выходят с сильными командами впечатление, что побаиваются. Нужно играть с более жёстким характером. Исполнители есть. Практически 80 процентов игроков играют в своих сборных.

Ощущение, что "Динамо" с соперниками своего уровня играет с опаской. Может быть, давит, что не самые лучшие результаты. Команде не хватает раскованности. "Зенит" сыгран и мобилизован. Получился хороший матч, но "Зенит" выглядел лучше», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

После этого матча «Зенит» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.