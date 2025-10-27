Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о работе арбитров в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

Александр Ерохин
Александр Ерохин globallookpress.com

«Эпизод с отменённым голом Педро довольно сложный.  Важно понять, что было вначале: фол или офсайд.  После передачи Лусиано осталось ещё два защитника.  Наверное, от этого Сухой и отталкивался в принятии своего решения.

Что касается судейства в целом, в первом тайме был отрезок, когда арбитр несколько раз не свистнул.  Можно сказать, дал футболистам завестись.  И уже от этого пошла более плотная, более жёсткая игра.  Если бы в тех моментах он немножко по-другому себя повёл, думаю, градус смог бы остудить.  А так, конечно, это была принципиальная борьба.  В каждом эпизоде старались выиграть: и в подборе, и в атаке, и в обороне», — сказал Ерохин «Чемпионату».