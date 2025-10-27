Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением по поводу возможной отставки Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».

Деян Станкович globallookpress.com

«Если говорить про Станковича, думаю, все прекрасно понимают — не нужно делать никаких телодвижений до зимней паузы. Да, были разговоры, что он может уйти в сборную Сербии. Была информация, что он вроде не горит желанием туда уходить. Думаю, что договорились до зимней паузы. Всё будет зависеть от результатов. Если они будут плохие, будут какие-то перемены. Но сейчас уверен, что ничего сверхъестественного не произойдёт. Надеюсь, Станкович сделал выводы из своих удалений. Думаю, подобного больше не произойдёт, и с командой мы его увидим на скамейке до зимней паузы.

Такие матчи, как у "Спартака" с "Оренбургом", бывают у всех команд. Включая "Баварию", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед". Но будем считать, что это уже история. И что "Спартак" таких игр в ближайшее время не повторит. Именно по качеству игры», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав после 13-ти туров 22 очка.