Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал ключевой момент в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Заур Тедеев — главный тренер «Акрона»
Заур Тедеев — главный тренер «Акрона» globallookpress.com

«Нам надо двигаться дальше, работать над собой.  Парни, которые сегодня судили… Хорошие пацаны, видно, что‑то знают в этом деле, безусловно.  Но такую атаку встречную останавливать, которая была у нас… Мы выбегали "три в два", причём оба соперника были на нашей половине поля.  Нельзя в такой ситуации останавливать игру никоим образом.

Это самый ключевой момент игры был, на мой взгляд.  Категорически нельзя было так поступать.  Поставь их (судей) самих играть в футбол и дай пару таких эпизодов, они сами судью уничтожат в такой ситуации (улыбается).

Момент у Беншимола в концовке?  Карточку можно потом показать.  Отложи этот момент и дай эту карточку.  Мне от этой карточки что?  Моим футболистам?  Нам надо гол забивать.  Футбол состоит из атак.  Ты останавливаешь атаку и портишь характер игры», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После этого поединка «Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе.  В следующем матче тольяттинцы сыграют против «Ростова» 1-го ноября.