Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал ключевой момент в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Заур Тедеев — главный тренер «Акрона» globallookpress.com

«Нам надо двигаться дальше, работать над собой. Парни, которые сегодня судили… Хорошие пацаны, видно, что‑то знают в этом деле, безусловно. Но такую атаку встречную останавливать, которая была у нас… Мы выбегали "три в два", причём оба соперника были на нашей половине поля. Нельзя в такой ситуации останавливать игру никоим образом.

Это самый ключевой момент игры был, на мой взгляд. Категорически нельзя было так поступать. Поставь их (судей) самих играть в футбол и дай пару таких эпизодов, они сами судью уничтожат в такой ситуации (улыбается).

Момент у Беншимола в концовке? Карточку можно потом показать. Отложи этот момент и дай эту карточку. Мне от этой карточки что? Моим футболистам? Нам надо гол забивать. Футбол состоит из атак. Ты останавливаешь атаку и портишь характер игры», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После этого поединка «Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют против «Ростова» 1-го ноября.