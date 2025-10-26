В активе «Штутгарта» теперь стало 18 очков и третье место в турнирной таблице. У «Майнца» осталось 4 балла и 16-я строчка.

Открыли счет в игре гости благодаря голу Надиема Амири с пенальти. Хозяева ответили на это точными ударами Криса Фухриха и Дениза Ундава .

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» в родных стенах победил «Майнц» со счетом 2:1.

