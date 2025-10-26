Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Динамо» (2:1).

Сергей Семак globallookpress.com

«Хорошая игра с точки зрения качества, результата. Мы более уверенно смотрелись по игре. Не совсем тот результат который позволял расслабиться. Ребята показали хороший футбол, заслуженно победили.

Горшков после травмы недавно сыграл в Кубке. Посчитали, что нужен игрок побыстрее. "Динамо" старалось форсировать атаки. В единоборствах Алип чуть быстрее. Приняли решение, что нужен игрок, который хорошо борется. Вега привыкает, гораздо лучше выглядит. В атаке он хорош, трудится, но в такой игре не рискнули его выпустить. При другом уровне поставили бы в старт, но решили сыграть так. Думаю, не ошиблись. У Сантоса повреждение плечевого сустава. Позже скажем, какой срок восстановления, реабилитации. Сегодня не могли на него рассчитывать» — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.