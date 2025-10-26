Капитан саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче 6-го тура Про-Лиги против «Аль-Хазма» (2:0) 40-летний португалец отметился своим 950-м голом в профессиональной карьере.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Рад помочь команде победить и забить 950-й гол. Всегда жажду большего! » — написал Криштиану в социальных сетях.

Из 950 голов легендарного форварда 808 приходятся на выступления за клубы, а 142 — на матчи за сборную Португалии. За шесть матчей в нынешнем сезоне Роналду забил шесть мячей. Контракт форварда с «Аль-Насром» рассчитан до 2027 года.