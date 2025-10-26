Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Краснодара»(0:1).

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Есть брать по организации и дисциплине, то очень хорошо выглядели на протяжении всех 90 минут. Понятно, что играли с чемпионом, у футболистов "Краснодара" очень много хороших качеств. Считаю, что не заслуживали поражения. Два раза мяч после наших ударов попадал в перекладину. Было несколько спорных моментов, в которых, считаю, должны были назначать угловые. Упрекнуть команду не в чем, потому что показали хороший футбол», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 18 баллов и седьмое место.