Алматинский «Кайрат» стал чемпионом Казахстана, второй раз подряд завоевав золотые медали национального первенства.

Футбольный клуб «Кайрат» globallookpress.com

В заключительном, 26-м туре казахстанской Премьер-лиги команда Рафаэля Уразбахтина сыграла вничью с «Астаной» — 1:1, и этого результата оказалось достаточно для сохранения лидерства в турнирной таблице.

Матч в Астане начался с преимущества хозяев: уже на 14-й минуте опытный хавбек Марин Томасов открыл счет. Однако «Кайрат» не сдался — на 55-й минуте 17-летний воспитанник академии клуба Дастан Сатпаев забил ответный мяч.