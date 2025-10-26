Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал качество газона на стадионе в Саранске, где его команда сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое. Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определённая реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В какие‑то моменты старались действовать проще», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» примет на домашнем стадионе в Москве «Зенит» 1 ноября. «Акрон» сыграет на выезде против «Ростова» в этот же день.