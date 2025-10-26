«Тоттенхэм» смог набрать 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Эвертона» осталось 11 баллов и 14-я строчка.

Автором дубля в первом тайме стал Мики ван де Вен , а во втором тайме точку в игре поставил Папе Сарр .

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Эвертон» со счетом 3:0.

Футбол•Вчера 21:33 «Эвертон» — «Тоттенхэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 19:40 «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: онлайн, прямая трансляция матча Премьер-лиги

Футбол•Вчера 19:01 «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 02:43 «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» на выезде: тревога Слота достигает критической точки

Футбол•Вчера 00:15 «Брентфорд» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Футбол•25/10/2025 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•24/10/2025 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Выбор читателей

Теннис•21/10/2025 14:57 Джокович «прошел» теннис: серб может завершить сезон с самым безумным достижением

Футбол•22/10/2025 08:01 Судьба Станковича в «Спартаке»: Тарханов ждет отставки зимой, Ледяхов хотел бы Слуцкого вместо Гарсии

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Игры•21/10/2025 16:00 FC 26: Лучшие схемы и тактики для режима Ultimate Team

Футбол•21/10/2025 16:11 Ещё один Гарсия: кем Кахигао хочет заменить Станковича в «Спартаке»?

Самое интересное

Футбол•07/10/2025 11:41 Тень выгорания: почему «Барса» рискует угробить Ямаля

Футбол•06/10/2025 15:41 Пацаны должны отвечать за слова: как «ПСЖ» приструнил Ямаля и Педри

Футбол•06/10/2025 17:12 Европа вместо АПЛ: куда уезжает новое поколение английских футболистов

Футбол•05/10/2025 13:45 Лицензия на терпение: почему мем «007» ничего не говорит о будущем игрока