В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Эвертон» со счетом 3:0.
Автором дубля в первом тайме стал Мики ван де Вен, а во втором тайме точку в игре поставил Папе Сарр.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль0:3ТоттенхэмЛондон
0:1 Микки ван де Вен 19' 0:2 Микки ван де Вен 45+6' 0:3 Папе Сарр 89'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тьерно Барри 66'), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе (Карлос Алькарас 86'), Кирман Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien (Мерлин Рёль 66')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Ксави Симонс (Лукас Бергвалль 61'), Мохаммед Кудус (Папе Сарр 78'), Бреннан Джонсон, Жоау Палинья, Родриго Бентанкур, Педро Порро, Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 62')
Жёлтые карточки: Джеймс Гарнер 58' (Эвертон), Джек Грилиш 71' (Эвертон)
«Тоттенхэм» смог набрать 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Эвертона» осталось 11 баллов и 14-я строчка.