26 октября в Лондоне состоится дерби «Арсенала» и «Кристал Пэлас», которое пройдет рамках 9-го тура чемпионата Англии. Старт поединка в 17:00 по мск.

«Арсенал» после нескольких туров вырвался в лидеры. Команда Микеля Артеты обыграла «Фулхэм», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и в ЛЧ разгромила «Атлетико» со счетом 4:0. Хозяева в отличной форме и воспользуются этим, чтобы закрепиться на вершине турнирной таблицы.

«Кристал Пэлас» немного сбавил, потеряв 4 очка в последних двух турах. С учетом Лиги конференций «орлы» не побеждают уже 3 поединка. Они проиграли «Эвертону» и кипрскому АЕКу. Также у подопечных Оливера Гласнера была ничья с «Борнмутом». В случае победы сегодня гости могут выйти на 5-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.73.

Букмекеры предлагают 1.41 на победу «Арсенала», 4.85 на ничью и 8.30 на победу «Кристал Пэлас».

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Арсенала» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.