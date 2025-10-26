26 октября в Лондоне состоится дерби «Арсенала» и «Кристал Пэлас», которое пройдет рамках 9-го тура чемпионата Англии. Старт поединка в 17:00 по мск.
«Арсенал» после нескольких туров вырвался в лидеры. Команда Микеля Артеты обыграла «Фулхэм», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и в ЛЧ разгромила «Атлетико» со счетом 4:0. Хозяева в отличной форме и воспользуются этим, чтобы закрепиться на вершине турнирной таблицы.
«Кристал Пэлас» немного сбавил, потеряв 4 очка в последних двух турах. С учетом Лиги конференций «орлы» не побеждают уже 3 поединка. Они проиграли «Эвертону» и кипрскому АЕКу. Также у подопечных Оливера Гласнера была ничья с «Борнмутом». В случае победы сегодня гости могут выйти на 5-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.73.
- Букмекеры предлагают 1.41 на победу «Арсенала», 4.85 на ничью и 8.30 на победу «Кристал Пэлас».
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Арсенала» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.