Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался об игре нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Рональд Араухо globallookpress.com

«Я вижу только то, что Винисиус делает на поле. Он потрясающий игрок. Каждый раз, когда мы встречались, он демонстрировал профессионализм. Он заставляет каждого выкладываться по максимуму. Великие игроки делают именно это. Он вытягивает из каждого лучшее в поединках.

Мне нравятся такие игроки, как Винисиус, которые смелые, дерзкие, а то, что говорят за пределами поля. Лично я не придаю этому большого значения. Важно то, что он делает на поле и как играет в футбол», — приводит слова защитника пресс-служба каталонского клуба.

Матч 10-го тура Примеры, в котором встретятся «Реал» и «Барселона», начнется в Мадриде 26 октября в 18:15 мск.