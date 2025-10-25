Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:4).

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Мы в какой-то мере опустошены. Мы доминировали в начале игры, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. Мы проявили характер в конце, но этого было недостаточно.

Это лучший "МЮ", с которым мы встречались за последнее время. Они играли очень организованно, там невероятные футболисты, и сегодня они наказали нас за ошибки», — сказал Уэлбек Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице с 16-ю очками в активе. «Брайтон» располагается на 13-й строчке (12).