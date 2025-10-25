«Вильярреал» одолел «Валенсию» (2:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Херар Морено на 45-й минуте с пенальти и Сантьяго Комесанья на 57-й минуте.

Результат матча Валенсия Валенсия 0:2 Вильярреал Вильярреал 0:1 Херар Морено 45' пен. 0:2 Сантьяго Комесанья 57' Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес, Тьерри Корреа ( Батист Сантамария 83' ), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя ( Хесус Васкес Алькальде 60' ), Пепелу ( Даниэль Раба 83' ), Луис Риоха, Хави Герра ( Андре Алмейда 60' ), Арно Данжума, Лукас Бельтран ( Уго Дуро 46' ) Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро ( Тажон Бушанан 87' ), Пап Гуй ( Айосе Перес 68' ), Сантьяго Комесанья ( Илиас Акомах 79' ), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе ( Даниэль Парехо 79' ), Херар Морено ( Томас Парти 68' ), Николя Пепе Жёлтые карточки: Хосе Копете 44', Сесар Таррега 90' — Пап Гуй 15', Сантьяго Моуриньо 15', Сантьяго Комесанья 69', Николя Пепе 83'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 5 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 7 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 13 Фолы 14

После этого матча «Вильярреал» занимает 4-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Валенсия» располагается на 15-й строчке (9 баллов).