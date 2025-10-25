«Вильярреал» одолел «Валенсию» (2:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.
В составе гостей голы записали на свой счет Херар Морено на 45-й минуте с пенальти и Сантьяго Комесанья на 57-й минуте.
Результат матча
ВаленсияВаленсия0:2ВильярреалВильярреал
0:1 Херар Морено 45' пен. 0:2 Сантьяго Комесанья 57'
Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес, Тьерри Корреа (Батист Сантамария 83'), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде 60'), Пепелу (Даниэль Раба 83'), Луис Риоха, Хави Герра (Андре Алмейда 60'), Арно Данжума, Лукас Бельтран (Уго Дуро 46')
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Тажон Бушанан 87'), Пап Гуй (Айосе Перес 68'), Сантьяго Комесанья (Илиас Акомах 79'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе (Даниэль Парехо 79'), Херар Морено (Томас Парти 68'), Николя Пепе
Жёлтые карточки: Хосе Копете 44', Сесар Таррега 90' — Пап Гуй 15', Сантьяго Моуриньо 15', Сантьяго Комесанья 69', Николя Пепе 83'
После этого матча «Вильярреал» занимает 4-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Валенсия» располагается на 15-й строчке (9 баллов).