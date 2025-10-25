В субботу, 25 октября, «Валенсия» примет «Вильярреал» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

36' Сантьяго Комесанья добросовестно отработав в обороне, остановил прорыв Арно Данжумы к воротам «Вильярреала».

35' Очень цепко обе команды играют в обороне, не просто создавать моменты в атаке.

32' Вновь «Вильярреал» приступил к конструированию своей позиционной атаки.

29' Удар Пепелу со штрафного, мяч сильно выше ворот полетел.

28' Сразу двух игроков «Валенсии» сбили около штрафной «Вильярреала», Пепелу готовится пробить со штрафного.

25' Пап Гейе пробил после подачи со штрафного к воротам «Валенсии», в прыжке мяч на угловой отбил вратарь Ахирресабала.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 2 Удары мимо 0 51 Владение мячом 49 1 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 3 Фолы 5

24' Футболисты «Вильярреала» с контролем мяча подобрались к штрафной «Валенсии» и готовят угрозу воротам хозяев.

21' Позиционная атака «Валенсии», пока мяч в середине поля ходит от игрока к игроку.

19' Хави Герра пробил с линии штрафной «Вильярреала», получилось заблокировать полет мяча к воротам у защитников гостей.

18' Рухнул в штрафной площади «Валенсии» Моуриньо после контакта с Пепелу, но арбитр встречу продолжил.

16' Удар Пепелу со штрафного, мяч в стенку из игроков «Вильярреала» угодил.

15' Желтая карточка показана Сантьяго Моуриньо.

15' Желтая карточка показана Пап Гейе. Сбил он Данжуму на подступах к штрафной «Вильярреала», перспективный штрафной для «Валенсии».

12' По прежнему темп игры не высок, позиционными атака отвечают команды друг другу, внимательно играя в обороне.

09' После подачи с углового к воротам «Вильярреала», уверенно кулаками на выходе сыграл вратарь Луис Жуниор.

08' Заработали угловой у ворот «Вильярреала» игроки хозяев, готовится совершить подачу в штрафную Пепелу.

05' Позиционная «Вильярреала», пока мяч в середине поля разыгрывается гостями.

03' В неспешном темпе начинается игра, больше мячом пока «Валенсия» владеет.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Вильярреала».

До матча

21:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии, вмещающем 55 000 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Хавьер Альберола Рохас.

Стартовые составы команд

«Валенсия»: Ахирресабала, Коррея, Таррега, Копете, Гайя, Герра, Пепелу, Лопес, Бельтран, Риоха, Данжума.

«Вильярреал»: Жуниор, Моуриньо, Вейга, Кардона, Фойт, Гейе, Комесанья, Пепе, Молейро, Морено, Микаутадзе.

«Валенсия»

«Летучие мыши» пока не блещут результатами. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы. При этом «Валенсия» в 9 матчах набрала 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 10 результативными выстрелами. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» не смогли одолеть «Алавес» (0:0). До того команда была бита «Жироной» (1:2). Да и поединок с «Овьедо» завершился досадной коллизией (1:2). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Валенсия» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

«Летучие мыши» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже 4 матча кряду. Причем «Валенсия» традиционно сложно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена закрепиться в середняках чемпионата.

«Вильярреал»

«Жёлтая субмарина» бьётся за самые высокие места. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы. Причем «Вильярреал» всего на 5 пунктов отстает от второй позиции. Команда в 9 стартовых поединках отличилась 17 забитыми мячами. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлтая субмарина» уступила «Манчестер Сити» (0:2). До того команда подписала мировую с «Бетисом» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила мадридскому «Реалу» (1:3). При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

«Жёлтая субмарина» нынче находится в кризисе. Команда не побеждает уже 4 матча кряду. При этом «Вильярреал» не особенно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Команда весьма посредственно выглядит в плане реализации. Да и в трех своих последних поединках она пропускала не менее 2 мячей. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жёлтая субмарина» постарается вернуться на победную дорогу.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Ла Лиги. Обе игры закончились с одинаковым счетом 1:1. За всю историю команды сыграли 63 матча. В 27 играх победила «Валенсия», в 22 «Вильярреал», оставшиеся 14 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20