«Ньюкасл» одержал победу над «Фулхэмом» (2:1) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
У «сорок» отличились Джейкоб Мёрфи на 18-й минуте и Бруно Гимарайнс на 90-й минуте.
Единственный гол у «Фулхэма» записал на свой счет Саша Лукич на 56-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:1ФулхэмЛондон
1:0 Джейкоб Мёрфи 18' 1:1 Саша Лукич 56' 2:1 Адам Букса 89' 3:1 Бруно Гимарайнс 90'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман (Фабиан Шер 61'), Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли (Сандро Тонали 61'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 61'), Жоэлинтон, Ник Вольтемаде (Уильям Осула 86'), Энтони Гордон (Энтони Эланга 76')
Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете (Джона Куси-Асаре 90'), Эмиль Смит-Роу (Кевин 46'), Сандер Берге, Саша Лукич (Томас Кейрни 85'), Райан Сесеньон, Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Тимоти Кастань 90'), Адама Траоре (Джошуа Кинг 76')
Жёлтые карточки: Адам Букса 90' — Кенни Тете 3', Алекс Айуоби 66'
«Ньюкасл» располагается на 11-й позиции (12 очков), а «Фулхэм» — на 16-й строчке (8).