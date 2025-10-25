25 октября на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Старт игры в 19:30 мск.

Команда Рубена Аморима в неплохой форме. Она одержала две победы подряд, чего при португальце, наверное, не было. «Ман Юнайтед» в прошлом туре выиграл 2:1 у «Ливерпуля», причем на «Олд Траффорд». Перед этим у «манкунианцев» была победа над «Сандерлендом» (1:0). Теперь МЮ потенциально достает до первой тройки и, возможно, в случае победы клуб сможет значительно подняться в турнирной таблице.

«Брайтон» с 12 баллами подпирает МЮ в таблице и замыкает первую десятку команд турнира. «Чайки» не проигрывают уже четвертый тур, имея две ничьи и две победы. В последнем матче гости обыграли «Ньюкасл» 2:1.

МЮ в неплохой форме и на «Олд Траффорд» он выиграл в последних трех выступлениях. При этом «Брайтон» три раза подряд увозил из Манчестера по 3 очка. Кто же сегодня удержит свою серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры дают 1.99 на победу «Ман Юнайтед» и 3.60 на победу «Брайтона», тогда как на ничью можно поставить за 4.00.

Искусственный интеллект считает, что ничья — лучший вариант и команды должны сыграть по нулям.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно найти стартовые составы команд.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.