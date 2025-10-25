Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Невозможно всегда играть ярко. Особенно когда соперник обороняется так глубоко. Обычно "Крылья" высоко прессингуют, но сегодня они не поднимались выше 30 метров на своей половины. Нам было тяжело забросить мячи за спины, сыграть в стенку. Но нам было необходимо выиграть. Такая победа идёт за две», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ, набрав 27 очков за 13 туров.