Стадион «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне 25 октября примет матч 9-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ливерпулем». Старт поединка в 22:00 мск.
«Брентфорд» после победы над «Вест Хэмом» сумел набрать 10 очков и тем самым оторваться от зоны вылета на 5 пунктов. Также стоит отметить победу «пчел» над «Ман Юнайтед», которая была на домашнем стадионе. В нынешнем сезоне хозяева проиграли только один из четырех матчей.
«Ливерпуль», находясь в небольшом кризисе, наконец-то выиграл. На неделе команда Арне Слота разгромила 5:1 «Айнтрахт» в Лиге чемпионов. Однако в АПЛ «красные» проиграли три последних матча, поэтому сегодня у них очень важная встреча.
«Мерсисайдцы» хорошо играют против «Брентфорда». Они вышли победителями в последних пяти очных встречах. Прервет ли сегодня «Ливерпуль» свою серию неудач?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
- Котировки букмекеров на победу «Брентфорда» и «Ливерпуля» составляют 4.30 и 1.77 соответственно.
- Искусственный интеллект предсказывает «Ливерпулю» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.