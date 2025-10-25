Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о ничейном результате своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Хасанби Биджиев — главный тренер махачкалинского «Динамо» globallookpress.com

«Как удалось противостоять прессингу "Ростова"? Мы осуществляем примерно такой же прессинг. Понимаем, как все это работает. Стараемся максимально близко быть к сопернику.

У "Ростова" было много забросов на Голенкова? Кордоба и Дзюба — такого же типа футболисты. Против них тяжело играть. Здесь на первое место выходят вторые мячи — на подборе», — передает слова Биджиева «Матч ТВ».

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Крыльев Советов» 1-го ноября.