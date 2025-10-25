«Лейпциг» с 19 очками занимает 2-е место в Бундеслиге, «Аугсбург» (7) — пятнадцатый.

Голами в составе победителей Ян Диоманде (10'), Ромуло (18'), Антонио Нуса (22'), Кристоф Баумгартнер (38'), Ассан Уэдраого (56') и Кастелло Лукеба (65').

«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в гостевом матче 8-го тура Бундеслиги со счетом 6:0.

