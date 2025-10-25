«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в гостевом матче 8-го тура Бундеслиги со счетом 6:0.

Кристоф Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер globallookpress.com

Голами в составе победителей Ян Диоманде (10'), Ромуло (18'), Антонио Нуса (22'), Кристоф Баумгартнер (38'), Ассан Уэдраого (56') и Кастелло Лукеба (65').

Результат матча

АугсбургАугсбургАугсбург0:6РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Ян Дьоманде 10' 0:2 Антонио Нуса 22' 0:3 Кристоф Баумгартнер 38' 0:4 Ассан Уэдраого 56' 0:5 Кастелло Люкеба 65'
Аугсбург:  Финн Дамен,  Крислен Матсима,  Ноакай Банкс,  Робин Фелльхауэр,  Димитрис Яннулис (Эльвис Реджбечай 65'),  Кристиян Якич,  Хан-Ноа Массенго,  Фабиан Ридер (Исмаэль Гарби 64'),  Элиас Саад (Филлип Тиц 64'),  Алексис Клод-Морис (Айман Дардари 77'),  Anton Kade (Мариус Вольф 77')
РБ Лейпциг:  Петер Гулачи,  Кастелло Люкеба,  Вилли Орбан (Andrija Maksimovic 70'),  Кристоф Баумгартнер (Конрад Хардер 63'),  Николас Зайвальд,  Ассан Уэдраого (Эль-Шадай Битшиабу 70'),  Давид Раум,  Боте Баку,  Антонио Нуса,  Ян Дьоманде (Ксавер Шлагер 63'),  Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки:  Алексис Клод-Морис 24' (Аугсбург),  Ноакай Банкс 28' (Аугсбург),  Айман Дардари 89' (Аугсбург)

«Лейпциг» с 19 очками занимает 2-е место в Бундеслиге, «Аугсбург» (7) — пятнадцатый.