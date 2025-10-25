«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в гостевом матче 8-го тура Бундеслиги со счетом 6:0.
Голами в составе победителей Ян Диоманде (10'), Ромуло (18'), Антонио Нуса (22'), Кристоф Баумгартнер (38'), Ассан Уэдраого (56') и Кастелло Лукеба (65').
Результат матча
АугсбургАугсбург0:6РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Ян Дьоманде 10' 0:2 Антонио Нуса 22' 0:3 Кристоф Баумгартнер 38' 0:4 Ассан Уэдраого 56' 0:5 Кастелло Люкеба 65'
Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Ноакай Банкс, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис (Эльвис Реджбечай 65'), Кристиян Якич, Хан-Ноа Массенго, Фабиан Ридер (Исмаэль Гарби 64'), Элиас Саад (Филлип Тиц 64'), Алексис Клод-Морис (Айман Дардари 77'), Anton Kade (Мариус Вольф 77')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан (Andrija Maksimovic 70'), Кристоф Баумгартнер (Конрад Хардер 63'), Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого (Эль-Шадай Битшиабу 70'), Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса, Ян Дьоманде (Ксавер Шлагер 63'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Алексис Клод-Морис 24' (Аугсбург), Ноакай Банкс 28' (Аугсбург), Айман Дардари 89' (Аугсбург)
«Лейпциг» с 19 очками занимает 2-е место в Бундеслиге, «Аугсбург» (7) — пятнадцатый.