Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 13-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

Джонатан Альба — главный тренер «Ростова» globallookpress.com

«Жаль, потому что после перерыва вели 1:0, во втором тайме почти не было моментов ни у наших ворот, ни у ворот соперника. В любой момент могла быть красная карточка, пенальти. Ребята все 90 минут помогали друг другу. Тяжелая игра получилась. Одно очко набрали, продолжаем.

Насколько были готовы к давлению от соперника? Первые 15 минут были очень тяжелыми в игре против такого соперника, он не дает шанса. Не рискуют, все (передачи) за спину. Заработали очко.

Насколько было принципиально победить "Динамо"? Мы хотим победить в любой игре. Попробуем на выезде», — сказал Альба «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Акрона» 1-го ноября.