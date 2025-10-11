Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус высказался о работе с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти.

Винисиус и Карло Анчелотти globallookpress.com

«Без проблем могу сказать: это лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Тот, кто больше всех верил в меня и с кем я играл лучше всего. Здесь, в сборной, я уже забил два гола и сделал одну передачу за три матча.

Прогресс, которого я достиг с ним, очевиден, и я надеюсь продолжать в том же духе, чтобы провести выдающийся чемпионат мира», — сказал Винисиус As.

Напомним, что форвард работал под руководством Анчелотти в «Реале», а сейчас — в сборной Бразилии.

В прошедшей товарищеской встрече против Южной Кореи (5:0) Винисиус в составе национальной команды отметился голом.