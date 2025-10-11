«Спартак» с 29 очками осталась на 1-м место в Первой лиге, «КАМАЗ» на данный момент поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице с 23 баллами в активе.

Счет открыл форвард гостей Руслан Апеков на 14-й минуте встречи, на 45+1-й минуте полузащитник «Спартака» Александр Саплинов восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти.

Костромской «Спартак» дома спасся от поражения в матче с «КАМАЗом» в рамках 14-го тура Первой лиги — 1:1.

