Костромской «Спартак» дома спасся от поражения в матче с «КАМАЗом» в рамках 14-го тура Первой лиги — 1:1.
Счет открыл форвард гостей Руслан Апеков на 14-й минуте встречи, на 45+1-й минуте полузащитник «Спартака» Александр Саплинов восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти.
Результат матча
Спартак КсКострома1:1КамАЗРоссия. Первая лига
0:1 Руслан Апеков 14' 1:1 Александр Саплинов 45+1' пен.
Спартак Кс: Никита Корец, Tarasov N., Zhilmostnykh D. (Кирилл Капленко 86'), Sadov D., Nemchenko A. (Bugriev S. 77'), Александр Саплинов, Иван Енин (Kiselev G. 86'), Nazarenko E. (Chursin K. 46'), Chikanchi M., Supranovich N., Ignatiev M.
КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Даниэль Мишкич, Роман Защепкин, Давид Хубаев, Мухаммад Султонов (Георгий Юдинцев 65'), Ренат Голыбин (Давид Караев 46'), Руслан Апеков (Сурхайхан Абдуллаев 79'), Kalistratov T., Motorin D. N. (Даниил Шамкин 79')
Жёлтые карточки: Sadov D. 15' (Спартак Кс), Chikanchi M. 52' (Спартак Кс)
«Спартак» с 29 очками осталась на 1-м место в Первой лиге, «КАМАЗ» на данный момент поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице с 23 баллами в активе.