Игра 14-го тура Первой лиги между саратовским «Соколом» и «Уфой» может начаться позже запланированного времени.

Омари Тетрадзе — тренер «Уфы» www.fcufa.pro

В календаре матч намечен на 14:00 (мск). Причиной задержки является позднее прибытие в Саратов команды гостей.

«Путь к игре с "Соколом" оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру с "Соколом" в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменён, и мы приземлились ночью в Самаре», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Уфы».

Сообщается, что встреча может начаться в 15:00 (мск). «Уфа» приземлилась в Саратове только в 10:03 (мск).