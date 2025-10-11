Латвия и Андорра не выявили победителя в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 2:2.
В составе хозяев голами отметились Дмитрий Зеленков (41') и Владислав Гутковскис (55' с пенальти), у гостей мячи забили Мойсес Сан Николас (33') и Ян Оливейра (78')
Результат матча
ЛатвияРига2:2АндорраАндорра-ла-Велья
0:1 Мойсес Сан-Никола 33' 1:1 Дмитрий Зеленков 41' 2:1 Владислав Гутковский 55' пен. 2:2 Иан Оливера 78'
Латвия: Робертс Савалниекс (Эдуард Дашкевич 87'), Райвис Юрковскис (Роберт Вейп 46'), Антон Черномордый, Даниэль Балодис, Андрей Цыганик, Дмитрий Зеленков (Ingars Pulis 87'), Ренарс Варслава, Владислав Гутковский, Дарио Шитс (Lukass Vapne 46'), Krisjanis Zviedris, Aleksejs Saveļjevs (Янис Икаунекс 46')
Андорра: Икер, Жоан Сервос, Джоэль Гиллен, Марк Валес (Жоау Тейшейра 69'), Мойсес Сан-Никола, Макс Льовера, Кристиан Гарсия, Иан Оливера, Альберт Росас Убак (Guillaume Silvain Lopez 69'), Aron Rodrigo Tapia (Адриан Гомеш 87'), Biel Borra Font
Жёлтые карточки: Робертс Савалниекс 68' — Джоэль Гиллен 25', Марк Гарсия 85'
Латыши с 5 баллами остались на 4-м месте в турнирной таблице, Андорра набрала первый балл в отборочной группе и замыкает квинтет.