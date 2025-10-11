Латвия и Андорра не выявили победителя в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 2:2.

В составе хозяев голами отметились Дмитрий Зеленков (41') и Владислав Гутковскис (55' с пенальти), у гостей мячи забили Мойсес Сан Николас (33') и Ян Оливейра (78')

Результат матча

Латвия Рига 2:2 Андорра Андорра-ла-Велья

0:1 Мойсес Сан-Никола 33' 1:1 Дмитрий Зеленков 41' 2:1 Владислав Гутковский 55' пен. 2:2 Иан Оливера 78'

Латвия: Робертс Савалниекс ( Эдуард Дашкевич 87' ), Райвис Юрковскис ( Роберт Вейп 46' ), Антон Черномордый, Даниэль Балодис, Андрей Цыганик, Дмитрий Зеленков ( Ingars Pulis 87' ), Ренарс Варслава, Владислав Гутковский, Дарио Шитс ( Lukass Vapne 46' ), Krisjanis Zviedris, Aleksejs Saveļjevs ( Янис Икаунекс 46' )

Андорра: Икер, Жоан Сервос, Джоэль Гиллен, Марк Валес ( Жоау Тейшейра 69' ), Мойсес Сан-Никола, Макс Льовера, Кристиан Гарсия, Иан Оливера, Альберт Росас Убак ( Guillaume Silvain Lopez 69' ), Aron Rodrigo Tapia ( Адриан Гомеш 87' ), Biel Borra Font

Жёлтые карточки: Робертс Савалниекс 68' — Джоэль Гиллен 25', Марк Гарсия 85'