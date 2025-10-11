Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес выразил желание покинуть российский клуб и вернуться в уругвайский «Пеньяроль». Об этом футболист рассказал в интервью ESPN.

Джованни Гонсалес globallookpress.com

«Пеньяроль — мой дом. Я хочу вернуться, собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, потому что в футболе все быстро меняется. Желание есть, но все будет зависеть от того, что получится договориться с клубом», — отметил уругваец.

ESPN сообщает, что Гонсалес может попытаться договориться с «Краснодаром» об уходе уже в декабре. Футболист играет за «быков» с лета 2024 года, а его контракт с клубом действует до лета 2027 года. До перехода в Россию защитник провёл четыре года в «Пеньяроле» с 2018 по 2022 год.​