Завершились две встречи 14-го тура Первой лиги.
«Нефтехимик» на своем поле уступил «Чайке» — 2:3.
В составе победителей дубль оформил Артем Соколов (24' и 36'), победный гол на счету Руслана Червякова на 89-й минуте.
У хозяев отличились забитым мячом Денис Шадринцев (20') и автогол Ивана Маркелова (82').
«Нефтехимик» остался на 9-м месте с 19 очками, «Чайка» с 11 баллами поднялась на 16-е место в Первой лиге.
В параллельной встрече дня «Факел» минимально переиграл «Шинник» — 1:0.
Единственный гол в матче на счету Николая Гиоргобиани на 58-й минуте встречи.
«Факел» поднялся на первое место в Первой Лиге с 30 очками, «Шинник» (17) — десятый