«Факел» поднялся на первое место в Первой Лиге с 30 очками, «Шинник» (17) — десятый

Единственный гол в матче на счету Николая Гиоргобиани на 58-й минуте встречи.

«Нефтехимик» остался на 9-м месте с 19 очками, «Чайка» с 11 баллами поднялась на 16-е место в Первой лиге.

У хозяев отличились забитым мячом Денис Шадринцев (20') и автогол Ивана Маркелова (82').

В составе победителей дубль оформил Артем Соколов (24' и 36'), победный гол на счету Руслана Червякова на 89-й минуте.

2.33

Прогнозы•Завтра 16:00 «Ротор» — «Черноморец». Прогноз и ставка «Ротор» сможет ворваться в топ-3?

Футбол•Сегодня 17:27 Вячеслав Колосков: Игра с Ираном была посредственной и невыразительной

Футбол•Сегодня 01:38 Россия впервые в истории обыграла Иран: всё решила «пушка» Батракова

Футбол•Вчера 22:03 Россия — Иран: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол•08/10/2025 19:36 Серия без поражений продлится? Сборная России начала подготовку к Ирану и Боливии

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:37 Аргентина может спать спокойно: у Месси появился достойный наследник

Футбол•Сегодня 15:17 Тревожные сигналы: что происходит с Салахом и атакой «Ливерпуля»

Футбол•Вчера 20:57 Лучшие команды Европы прямо сейчас: «Бавария» переплюнула даже богачей из АПЛ

Футбол•Вчера 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект

Футбол•Вчера 16:06 Эффект после «Юнайтед»: как Хёйлунн, Рашфорд и другие засияли вдали от Манчестера

Выбор читателей

Теннис•06/10/2025 01:15 Неделя тенниса: Анисимова выиграла второй «тысячник», Рублев совсем «поплыл», а Синнеру свело ноги

Футбол•08/10/2025 10:33 Опасные эксперименты: почему Тухель исключил Беллингема из состава сборной Англии

Футбол•07/10/2025 12:32 Пора искать замену: Хави, Гласнер, Росеньор и еще семь тренеров для «Челси»

Футбол•06/10/2025 00:50 Крах чемпиона: «Севилья» уничтожила «Барселону» и лишила её первого места

Футбол•06/10/2025 19:00 Александр Горшков: Проблема «Динамо» — в бесконечных индивидуальных ошибках

Самое интересное

Футбол•26/09/2025 20:27 От «Ливерпуля» до «Рексема»: как американцы захватывают английский футбол

Футбол•26/09/2025 19:10 «Мы молились о таких временах». Как «Ливерпуль» превратился в маленькую Венгрию

Футбол•26/09/2025 15:53 Гигант из Бауру: кто такой Луис Бенедетти и зачем он нужен «Барселоне»

Футбол•26/09/2025 11:27 Первые тревожные звоночки: стоит ли переживать за «Реал», «Манчестеры» и других грандов?