Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов назвал форварда «железнодорожников» Дмитрия Воробьева лучшим форвардом страны на данный момент.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Воробьёв прибавил в этом сезоне. Помогла конкуренция с появлением Комличенко, у него накапливается игровой опыт. При правильном самоанализе это помогает двигаться вперёд. Сейчас это лучший российский нападающий. Он интереснее Сергеева и остальных, не называя фамилий. Не случайно он попал в сборную России. На него могут обратить внимание европейские клубы, но зависит от уровня чемпионата, стиля команды. Почему бы и нет, если за ним следят и сделают предложение. За футболистом должны приходить, а не навязывать его», — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл 15 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи