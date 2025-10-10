Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал болельщиков «трех львов» после победы в товарищеском матче над Уэльсом (3:0).

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

«У нас было полтора дня, чтобы подготовиться к встрече с хорошо организованной командой, и мы справились очень хорошо. К перерыву могли вести со счетом 5:0. Не удалось забить четвертый и пятый голы.

На стадионе стояла тишина. Мы не получили никакой энергии от трибун. Мы сделали все, чтобы победить.

Ожидал ли я большего от болельщиков? Да. Что нам еще нужно было сделать за эти 20 минут? Мы не дали сопернику выйти из-под давления.

Но если в течение получаса слышно только болельщиков Уэльса — это печально, потому что команда заслуживала большего сегодня», — сказал Тухель BBC.

В следующем матче сборная Англии сыграет против Латвии 14-го октября в рамках квалификации чемпионата мира 2026-го года.