Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал болельщиков «трех львов» после победы в товарищеском матче над Уэльсом (3:0).

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии
Томас Тухель — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

«У нас было полтора дня, чтобы подготовиться к встрече с хорошо организованной командой, и мы справились очень хорошо.  К перерыву могли вести со счетом 5:0.  Не удалось забить четвертый и пятый голы.

На стадионе стояла тишина.  Мы не получили никакой энергии от трибун.  Мы сделали все, чтобы победить.

Ожидал ли я большего от болельщиков?  Да.  Что нам еще нужно было сделать за эти 20 минут?  Мы не дали сопернику выйти из-под давления.

Но если в течение получаса слышно только болельщиков Уэльса — это печально, потому что команда заслуживала большего сегодня», — сказал Тухель BBC.

В следующем матче сборная Англии сыграет против Латвии 14-го октября в рамках квалификации чемпионата мира 2026-го года.